В ВСУ показали уничтожение редкого комплекса РЭБ "Борисоглебск" РФ на Запорожье (видео)

"Борисоглебск" — доработанный наследник советского комплекса "Мандат", уязвимый перед БПЛА. Также воинам удалось ликвидировать вражескую РСЗО "Град".

Украинские войска на Запорожском направлении уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Борисоглебск". Также защитникам удалось "обезвредить" на юге вражескую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град". Соответствующими кадрами с передовой поделился 13 июля народный депутат и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Верховной Раде Юрий Мысягин.

"Юг. Уничтожение российского комплекса РЭБ "Борисоглебск" и РСЗО БМ-21 "Град". Запорожское направление", — подписал видео он.

Комплекс РЭБ "Борисоглебск": что о нем известно

Как писал ранее Фокус, "Борисоглебск-2" — это российский автоматизированный комплекс на гусеничной платформе МТ-ЛБ, предназначенный для радиоэлектронного подавления спутниковой связи и радионавигационных систем.

"Борисоглебск" является "потомком" советского комплекса "Мандат". Комплекс состоит из пункта управления Р-300КМВ и отдельных машин с радиостанциями — Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934 БМВ и Р-325УМ. Также в него входят дизельные генераторы. Полный комплект РЭБ составляют девять машин с различным набором оборудования.

По словам бойца ВСУ Сергея Флеша, "Борисоглебск" оказался "легкой целью" для беспилотников, поэтому ВС РФ после потери комплексов прекратили применять их на передовой в Украине.

Напомним, 13 июля военный журналист Юрий Бутусов опубликовал кадры уничтожения новейшего российского танка Т-90М "Прорыв". ВСУ удалось ликвидировать вражескую технику с помощью БПЛА под Бахмутом.

Ранее, 12 июля, бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что Силы обороны уничтожили две роты российских солдат врага и два десятка вражеской техники на Таврическом направлении. В частности, защитники ликвидировали БМ-21 "Град" и РЭБ "Борисоглебск".