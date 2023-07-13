"ФСБшники в панике": ВСУ ликвидировали 200 оккупантов и уничтожили завод в Токмаке, — Федоров

По словам мэра Мелитополя, сотрудники ФСБ в панике вывозят свои семьи из оккупированного города.

Силы обороны Украины уничтожили завод в оккупированном Токмаке Запорожской области. Также российские оккупанты потеряли 200 человек. Об этом 13 июля заявил мэр Мелитополя Иван Федоров у себя в Telegram.

По его словам, в результате удара ВСУ был уничтожен Ковальско-штамповочный завод. Более того, весте с 200 оккупантами также был ликвидирован и комендант населенного пункта.

Также Федоров отметил, что сотрудники ФСБ "в панике" вывозят свои семьи из города.

"Рашисты, по прогнозу, жара будет только усиливаться. Путешествуйте на свои болота – там безопаснее", — отметил Федоров.

Напомним, что 13 июля Федоров также говорил, что оккупанты привезли на Запорожье 2 крематория для 200-тых. Россияне не забирают тела своих солдат с улиц, потому что некуда, поэтому их решили просто сжигать.

"Вонь вокруг Токмака стоит такая, что враг уже не может это игнорировать", — отметил Федоров.

Также сообщалось, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал удары украинского "Града" по войскам РФ. Бойцы реактивно артиллерии 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского осуществляют круглосуточное дежурство.