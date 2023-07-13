"Не ходи туда": Байден оценил вероятность применения Путиным ядерного оружия

Американский президент заявил, что не видит "какой-либо реальной перспективы" того, что Россия решиться использовать свой ядерный арсенал.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден высказался об опасениях касательно применения Российской Федерацией ядерного оружия. Об этом пишет CNN 13 июля.

Сообщается, что американский лидер приуменьшил угрозу того, в Кремле решатся нанести ядерный удар на фоне того, что президент РФ Владимир Путин сейчас пытается восстановить контроль после мятежа Евгения Пригожина.

"Я не думаю, что есть какая-то реальная перспектива того, что Путин применит ядерное оружие. Не только Запад, но и Китай, и остальной мир сказали: "Не ходи туда. Не ходи туда", — сказал Джо Байден.

Как отмечают журналисты, несмотря на то, что американские официальные лица выражают озабоченность ядерными угрозами со стороны Москвы, они также неоднократно преуменьшали риск того, что РФ решится на этот шаг.

В публикации также упоминается о том, что согласно данным Федерации американских ученых, РФ располагает самым большим в мире арсеналом ядерного оружия.

Напомним, что по данным СМИ от 5 июня, председатель КНР Си Цзиньпин лично предупредил российского президента Владимира Путина о невозможности применения ядерного оружия против Украины.

В разговоре с российскими журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о предупреждении китайского лидера, назвав публикации западных журналистов "вымыслами".

Ранее, 23 июня, американский сенатор Линдси Грэм заявил, что если Россия применит ядерное оружие, пытаясь остановить контрнаступление ВСУ, то окажется в войне против НАТО. Вместе с сенатором Ричардом Блументалем он также внес на рассмотрение в Сенат соответствующий проект резолюции.