"Мы не видим": в Пентагоне высказались об активности ЧВК "Вагнер" в Украине

По словам бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера, "вагнеровцы", вероятно, не принимают значительного участия в боевых операциях в Украине.

Официальный представитель Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер оценил уровень активность бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в Украине. Об этом пишет издание Sky News 14 июля.

Сообщается, что спустя более двух недель после провального военного мятежа в России наемники ЧВК Вагнер не принимают существенного участия в военных дейсвиях на территории Украины.

"На данном этапе мы не видим, чтобы силы Вагнера в какой-либо значительной степени участвовали в поддержке боевых действий в Украине", — сказал Патрик Райдер.

Как отмечают журналисты, после попытки военного восстания в России "вагнеровцы" получили возможность присоединиться к регулярной армии РФ или вернуться домой.

Напомним, что 29 июня начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что ЧВК "Вагнер" больше не будет принимать участие в боевых действиях на территории Украины.

В Министерстве обороны РФ 12 июля сообщили, что подразделения ЧВК "Вагнер" передали все оружие и боеприпасы, которые получили на время ведения боевых действий в Украине. Речь идет о тысячах пушек и бронемашин.

Позже, 13 июля, президент России Владимир Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" не существует. Он отметил, что в РФ нет закона о частных военных организациях, поэтому с юридической точки зрения такого формирования нет.