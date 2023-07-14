Беспокоятся за безопасность: в ISW рассказали о судьбе ЧВК "Вагнер" в России

По информации аналитиков из ISW, в Ростове-на-Дону немедленно начали укреплять штаб ЮВО. Рядом со зданием разместили мешки с песком, а также поставили охранять сотрудников спецназа.

Кремль продолжает разбираться с последствиями военного мятежа Евгения Пригожина, владельца российской ЧВК "Вагнер". Судьба его группировки все еще неопределенна. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 13 июля.

По информации аналитиков, в сеть просочились кадры, на которых российские наемники из частного формирования едут по трассе М4 в Воронежской области. По всей видимости, это была передислокация их полевых лагерей в тылу на территории оккупированной Россией части Украины.

Один из военных блогеров утверждает, что колонны сопровождала полиция, а на автобусах были белорусские номера, что может говорить о том, куда на самом деле они отправились.

Там для них уже был построен лагерь, как передавали СМИ, где они будут находиться вероятно длительный период времени.

"Российские военные продолжают выражать обеспокоенность по поводу безопасности штаба южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону после того, как силы Вагнера окружили здание во время вооруженного мятежа. Они разместили вокруг штаба габионы, наполненные песком, а блоггеры утверждали, что возле здания стоят неизвестные сотрудники спецназа и броневик с пулеметом", — говорится в сообщении разведки.

Также из-за страха Кремль продолжает отдавать приказы об увольнении высокопоставленных офицеров после военного мятежа, ведь их не покидает мысль очистить Минобороны от лиц, которые относятся к руководству нелояльно.

Передислокация ЧВК "Вагнер": подробности

13 июля в сети появились ролики, на которых видно, что длинная колона "вагнеровцев" в сопровождении полиции и без военной техники снова движется в сторону Москвы. Примечательно, что транспорт, на котором и передвигались наемники, был на белорусских номерах. Военный корреспондент Александр Коц предположил, что это косвенно значит, что вскоре бойцы ЧВК "Вагнер" прибудут в лагеря, которые для них подготовили в Беларуси.

Напомним, 14 июля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин сказал журналистам, что ЧВК "Вагнер" не существует. Он отметил, что в российском законодательстве нет закона о частных военных организациях.

Также 14 июля сообщалось, что в Пентагоне высказались об активности ЧВК "Вагнер" в Украине. Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер отмечает, что вероятнее всего, они больше не принимают значительного участия в боевых действиях, как это было раньше.