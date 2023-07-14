Силы обороны готовятся к наступательным действиям на Херсонщине, — Нацгвардия (видео)

По словам полковника Нацгвардии Николая Уршаловича, украинская разведка за недавний период смогла обнаружить 393 цели россиян. Совместными усильями СБУ и ВСУ уничтожили часть из них.

Силы обороны Украины готовятся к наступательным действиям в Херсонской области. Об этом заявил представитель Главного управления Национальной гвардии полковник Николай Уршалович во время брифинга 14 июля.

По словам полковника, украинские защитники проводят разведки и бьют по тылам оккупантов, чтобы подготовить территорию к наступлению.

"На Херсонском направлении Силы обороны продолжают оказывать давление на противника, ведется активная разведка и огневое поражение во всю глубину обороны противника с целью подготовки районов и рубежей для наступательных действий", — отметил Уршалович.

Кроме того, он заявил, что украинская разведка за недавний период смогла обнаружить 393 цели россиян. Сотрудники Службы безопасности Украины и бойцы Вооруженных сил смогли уничтожить часть этих целей.

Также, по словам полковника, артиллерия Национальной гвардии продолжает работать на Лиманском, Бахмутском и Ореховском направлениях. Они смогли выполнить 570 огневых задач, обезвредить более 50 оккупантов. Среди них – 14 были ликвидированы. Также бойцы Нацгвардии уничтожили два склада ВС РФ, где те хранили боекомплект.

Николай Уршалович о наступательных действиях на Херсонском направлении

Напомним, что бойцы подразделения ПВО "Магуры" рассказали подробности борьбы с авиацией РФ. Украинские защитники ежедневно фиксируют десятки российских вертолетов, которые пытаются выполнять задачи вблизи украинских позиций.

Кроме того, Россия вывела практически все свои войска из Беларуси. По словам спикера пограничной службы Андрея Демченко, ВСУ готовы к любому развитию ситуации на границе и полностью все контролируют. Сейчас поводов для опасений нет.