Мобилизация в Украине: что делать, если вам выдали повестку и удерживают в ТЦК и СП

Если военнообязанный не игнорировал ранее повестку, его не имеют права принудительно доставлять в военкомат. Если случилось, что человека удерживают в ТЦК и СП, он может обратиться в полицию или суд.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация в условиях военного положения, и нередко представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) нарушают права военнообязанных. В частности, человека могут задержать посреди улицы и принудительно отправить проходить военно-врачебную комиссию. Журналисты "РБК-Украина" собрали советы юристов о том, что нужно знать и как следует действовать в таком случае.

Если вас принудительно удерживают в ТЦК и СП, не стоит спорить или драться с представителями военкомата. Если же телесные повреждения или побои нанесли вам, необходимо обратиться в полицию.

Права военнообязанного, которого принудительно доставили в ТЦК и СП:

узнать об основаниях задержания и удержания (получить письменный ответ);

обратиться в полицию с требованием защитить свои права и разобраться в ситуации;

требовать предоставления бесплатного адвоката;

написать заявление о совершении уголовного преступления по статье "Заведомо незаконные задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей".

По возможности нужно связаться с близкими или знакомыми и попросить их пойти в суд того района, в котором находится ТЦК и СП, и подать заявление следственному судье о том, что с вами произошло.

Суд, получив данные о незаконном удержании лица органами госвласти, должен вынести определение. Согласно ему лицо обязаны доставить в суд, а также сообщить основания его содержания.

Юристы советуют ничего не подписывать и никуда не идти, однако подчеркивают, что задержать человека можно только по решению суда. Также юристы не рекомендуют проходить ВВК до прояснения ситуации.

Представители ТЦК и СП имеют право только вручать повестки. Задержание, обыски, ограничение свободы передвижения человека и т.д. могут быть признаны незаконными действиями с их стороны. Однако в случае, если военнообязанный уже получал повестку и не пришел самостоятельно в военкомат, его могут по закону задержать и доставить в ТЦК и СП принудительно.

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