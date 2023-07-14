Всего их четыре: у Зеленского рассекретили новые нарративы пропагандистов Кремля (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в ближайшее время будут активно продвигаться нарративы про неудачное контрнаступление ВСУ, нежелание западных партнеров помогать Киеву, сильную армию РФ и коррупцию в Украине

Российские пропагандисты в ближайшее время будут продвигать четыре ключевых нарратива информационной войны. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью телеканалу 24.

Один из первых фейков может касаться ситуации на фронте. России придется переключать внимание своей аудитории с колоссальных потерь на фронте, потому они будут говорить о контрнаступлении ВСУ.

"Неудачные наступательные операции, которые не позволяют быстро деоккупировать территории, поэтому война затянется на годы и будет много жертв. Это ключевой примитивный нарратив, который они будут продвигать и уже делают", — отметил Подоляк.

Второй ключевой нарратив российских пропагандистов — якобы усталость союзников Украины от затянувшейся войны на фоне их внутренних проблем. Подоляк отмечает, что, вероятно, будут звучать слова о том, что западные партнеры поддерживают Киев вынужденно, однако скоро помощь уменьшится, и Украина останется один на один с РФ.

Третье, о чем говорят пропагандисты и продолжат это делать — переоснащение военно-промышленного комплекса РФ, что якобы усиливает мощь российской армии и приведет к новым этапам на фронте.

"Четвертое — Украина полностью коррумпирована, мародерствует на войне. Они будут говорить, что в правительстве заинтересованы, чтобы война тянулась годами, так как на этом зарабатывают. Они об этом говорят с первого дня, и периодически делают (эту тему) ключевой" — резюмировал Подоляк.

Советник главы ОП также добавил, что периодически россияне будут возвращаться к фейкам о "разрушении" ГУРа. Пропагандисты будут сообщать о гибели тех или иных командиров.

Напомним, в июне российская пропаганда распространяла дезинформацию о якобы ранении главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. В российских СМИ писали, что 29 мая якобы в результате ракетного удара, поразившего кабинет главы ГУР, он получил ранение и был срочно госпитализирован. В ГУР опровергли фейк.

Также 20 мая росСМИ распространяли фейк о том, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный якобы находится в больнице в критическом состоянии. Украинские военнослужащий и блогер Анатолий Штефан опроверг информацию, опубликовав видео с главнокомандующим.