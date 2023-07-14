Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста и торговца оружием

Контрабандист наладил работу сети подставных компаний. Американские фирмы якобы легально покупали оружие в США, а другие посредники транспортировали его в Россию.

В Министерстве юстиции Эстонии сообщили, что экстрадировали в США гражданина России Вадима Конощенок. При этом указано, что это сотрудник российских спецслужб, который занимался контрабандой оружия. Информация с деталями экстрадиции опубликована на сайте ведомства.

В заметке указано, что россиянина подозревают в контрабанде электроники двойного назначения и боеприпасов из США в РФ. Также отмечается, что 14 июля он предстанет перед судом в США, который рассмотрит все детали дела подозреваемого.

Согласно результатам расследования американских правоохранителей, Конощенок был ключевой фигурой в налаживании преступной схемы. Вместе с сообщниками он действовал через ряд подставных компаний. С российской стороны действовали две компании — ООО "Серния Инжиниринг" и ООО "Сертал" — в свое время они попали в санкционный список США. За рубежом были контакты с другими компаниями — называется минимум одна эстонская фирма Stonebridge Resources.

В материале не указано, сколько именно оружия удалось ввезти фигуранту. Только указывается, что было "сотни тысяч патронов". Также называют несколько позиций контрабанды, которую он транспортировал:

полупроводники и электронные компоненты 35 видов (с этим товаром на руках его задержали 27 октября 2022 года);

патроны 6,5 мм, 7 мм, .308 и.308 magnum, .223.

В одной из перехваченных переписок контрабандист отметил, какое вознаграждение получает за свои преступления — 10% от стоимости товара.

Во время "вояжа" через Эстонию мужчину задержали согласно ордеру на арест, выписанному Министерством юстиции США.

Следователи изучили деятельность фигуранта и имеют доказательства, что он является работником ФСБ РФ. Доказательства — информация с его телефона, где некоторые контакты имеют приставку ФСБ. Также его корреспонденция поступала с домена российской спецслужбы ("ФСБ.рф").

Если будет доказано, что Вадим Конощенок действительно занимался контрабандой оружия, то он окажется в тюрьме на срок до 30 лет.

Отметим, издание The Insider в феврале 2022 года посвятило материал российским контрабандистам оружия. В материале названы имена сообщников: Алексей Брайман, Вадим Ермоленко, Евгений Гринин, Алексей Иполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова. В США действовал Борис Лившиц — он открыл ряд подставных американских фирм, покупал через них американское оружие, а потом уже Конощенок отыскивал способы доставки его в РФ.

Напоминаем, 19 мая был задержан контрабандист, который поставлял в РФ технику для работы с технологиями искусственного интеллекта и квантовыми вычислениями. Контрабандист — гражданин Греции, который успел получить престижную награду от НАТО и одновременно сотрудничал с режимом Путина.

Между тем Россия занимается контрабандой не только оружия, но и нефти. После введения в действие санкций ЕС используют суда Греции, которые везут тонны сырой нефти, например, в Албанию.