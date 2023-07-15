Обучение пилотов ВСУ на F-16: Европа все еще ждет разрешение США, – СМИ

По данным журналистов, в первом классе будет от шести до девяти украинских пилотов. Норвегия выделяет для программы два истребителя F-16, но Госдеп не подписывает запрос на передачу инструкций и авиасимуляторов.

Страны Европы все еще ждут официального одобрения от США по началу обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Коалиция из 11 стран во главе с Данией и Нидерландами на саммите НАТО в Вильнюсе согласилась обучать украинцев на F-16 и, возможно, других истребителях, указали собеседники.

Учения не могут начаться без подписания Госдепартаментом США запроса на передачу инструкций, авиасимуляторов и других связанных с самолетами вещей. Программу обучения пилотов хотят запустить в августе в Дании, а учебный центр создать в Румынии, говорят чиновники.

По словам одного из источников, в первом классе будет от шести до девяти украинских пилотов. Им помогут румынские, болгарские и словацкие специалисты. В Министерстве обороны Норвегии заявили, что выделят для программы два самолета F-16.

"Сейчас нет признаков того, что США не дадут зеленый свет. Запросы европейцев уже несколько недель находятся в стадии рассмотрения", — рассказали источники.

Чиновники Госдепа отказались комментировать данный вопрос.

Представитель министерства обороны Нидерландов сказал, что каждый шаг по обучению использованию истребителей F-16 делается в тесном сотрудничестве с американцами и другими партнерами.

Фокус ранее писал, что для эффективного использования истребителей F-16 украинской армии нужны хорошие системы радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 12 июля заявил, что Москва будет считать возможную передачу истребителей F-16 Украине как ядерную угрозу Запада.