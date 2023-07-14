AWACS и полный комплект ракет: названы идеальные условия для поставок F-16 в Украину

Пентагон говорит о "неидеальных условиях" для поставок истребителей F-16 из-за потенциала российских систем ПВО. По мнению украинских экспертов, ВСУ нужны самолеты дальнего радиолокационного слежения, обнаруживающие цели на расстоянии до 400 километров.

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Потенциал российских сил ПВО и авиации создает "неидеальные условия" для отправки Украине самолетов F-16. Об этом на брифинге 13 июля заявил начальник оперативного отдела Объединенного комитета штабов армии США, генерал-лейтенант Дуглас Симс.

Представитель Пентагона подчеркнул, что условия боевых действий меняются со временем, но россияне имеют определенные возможности противовоздушной обороны.

"У них есть воздушный потенциал. То количество F-16, которое получит Украина, возможно, не является идеальным для того, что происходит сейчас", – уточнил он.

Для эффективного использования истребителей F-16 в боях с оккупантами нужны хорошие системы радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, уверен полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев.

"F-16 — это мощная составляющая целой системы. Нужны самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и слежения AWACS, которые находят вражеские цели на расстоянии до 400 километров", — объяснил он Фокусу.

Кроме этого, ВСУ нужны средства поражения российских систем ПВО — от ЗРК "Бук" до С-400, которые создают серьезные проблемы. ВСУ поражают установки артиллерией и иногда авиацией с применением ракет типа HARM, но ресурсов пока не хватает для полного уничтожения вражеских систем ПВО, заметил военный эксперт.

Селезнев говорит, что Украина вполне может рассчитывать на поставки F-16 вместе с комплексами слежения AWACS и ракетами разных типов для наземных и воздушных целей. Переговорный процесс передачи дальнобойных ракет ATACMS идет тяжело из-за политической воли и отложенных решений Запада, добавил он.

"В нормативных документах НАТО прописано, что для проведения эффективных боевых операций нужно превосходство в воздухе. Сейчас ВСУ идет в контрнаступление без авиапаритета с ВС РФ. Без систем AWACS и полного комплекта ракет поставки F-16 будут половинчатыми. Кстати, противокорабельные ракеты "Гарпун" будут максимально эффективны на платформах F-16", — сказал Селезнев.

Тонкая грань в ядерном противостоянии США и России

Военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник считает заявление Дугласа Симса элементом дипломатической игры Пентагона. Американцы взяли паузу и думают когда и в каком объеме доставить истребители в Украину. Разведка США работает на наивысшем уровне и ничего просто так не сообщает.

"Тут очень тонкая грань в ядерном противостоянии с РФ — неизвестно, где находится точка невозврата. F-16 — очень серьезная машина и может брать на борт ядерную ракету AGM-86 и 105 единиц номенклатуры вооружений. Она требует тщательной подготовки технического персонала. И 80% применения истребителей — это логистика", — рассказал военный.

Напомним, что полковник ВВС США Максимилиан Бремер и старший научный сотрудник программы Reimagining U.S. Grand Strategy Келли Греко ранее говорили о бесполезности небольшого количества истребителей F-16 на войне в Украине. ВСУ не получат превосходство в воздухе, уверены они.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил Фокусу, что парк самолетов в Украине — это в основном разработки 70-80 годов прошлого века. Поэтому Украине нужны современные F-16.