"Мангал" не спас: ВСУ уничтожили экипаж танка гвардейской дивизии ВС РФ (фото)

Командир машины чудом спасся, а наводчик и механик погибли. Россияне установили на танке защиту от ракет комплекса Javelin, но в случае поражения выйти из него практически невозможно.

Украинские военные точным попаданием уничтожили российский танк из состава 291-го полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Фотографию прилета по боевой машине показали российские военкоры.

"Отработал, уходил, прилетело. Наводчик и механик — 200-е [погибли]. Командир чудом спасся", — отметили пропагандисты.

Судя по изображению, двое российских танкистов сгорели заживо после взрыва. Танк ехал, пока не уперся в ров, был риск детонации боекомплекта, уточнили военкоры.

Мотострелковая дивизия оккупантов воюет сейчас на Запорожском направлении.

Украинский военный журналист Юрий Бутусов отметил, что на танке был установлен "мангал", защита от ракет комплекса Javelin.

"Мангал" осложняет выход из танка в случае поражения. Командир танка успел выскочить, а вот наводчик, который сидит в башне рядом, а также механик-водитель, выбраться не смогли", — заметил Бутусов.

Напомним, что ВСУ в ходе контрнаступления уже используют боевые танки Stridsvagn 122 производства Швеции. Это аналог немецкого танка Leopard 2A5.

По данным СМИ, украинские военные могут получить американские танки Abrams M1A1 раньше срока. Сейчас экипажи проходят обучение на базе США Графенвер в Германии.