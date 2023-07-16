Цепочка командования оккупантами из ВС РФ в Украине рушится: отстранен еще один генерал, — ISW

По данным военных исследователей, примеры Евгения Пригожина, Михаила Теплинского, Ивана Попова и других создают опасную для Кремля тенденцию. Генерал-майора Владимира Селиверстова — командира одного из самых боеспособных соединений оккупационных войск — сняли с должности в рамках кампании чистки.

Отстранение от должности российского генерал-майора Владимира Селиверстова, уже экс-командира 106-й гвардейской дивизии ВДВ ВС РФ, может быть связано с проводящейся чисткой непокорных командиров и, возможно, свидетельствует о том, что цепочка командования оккупационными войсками в Украине рушится. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке от 15 июля.

Российское командование недавно отстранило от должности и командующего 58-й общевойсковой армией (Южного военного округа) генерал-майора Ивана Попова, который, предположительно, жаловался на положение войск РФ в западной части Запорожья лично Путину.

Сообщается, что Попов говорил о недостатке ротации, больших потерях и отсутствии эффективной контрбатарейной борьбы.

Упомянутые сложности, вероятно, сказываются на оккупационных силах в Украине. Отстранение генерала Селиверстова всего через четыре дня после Попова может указывать на то, что его решили уволить по тем же причинам.

Военные исследователи считают, что действия Попова свидетельствует о тенденции, сложившейся в командовании российскими войсками в Украине: нижестоящие командиры пытаются подорвать авторитет старшего руководства и тем самым добиться расположения в Кремле.

Проблемы, свойственные оккупационным войскам в Украине, усугубляются неверными решениями старшего военно-политического руководства, что побуждает волевых командиров бросить вызов старшему военному командованию в попытке сохранить личный состав и руководить боеспособными подразделениями.

Отстраненный генерал-майора Владимир Селиверстов

Относительная эффективность обороны 58-й общевойсковой армии и 106-й дивизии ВДВ на фоне украинского контрнаступления — свидетельство того, что это одни из наиболее боеспособных соединений оккупантов. И Попов, и Селиверстов, вероятно, способствовали их относительной эффективности тем, что были готовы бросить вызов начальству. Но заявления Попова, очевидно, перешли черту. Селиверстов мог последовать примеру коллеги.

Карта расположения оккупационных войск и направлений основных маневров ВС РФ

Чистки мятежников: Теплинский, Пригожин и др.

Отстранение российского генерала Селиверстова связано с чистками мятежных командиров на фоне проблем с цепочкой командования ВС РФ в Украине.

Увольнение Селиверстова говорит о том, что российское военное руководство глубокую озабочено цепочкой командования группировкой войск в Украине. Вызовы со стороны Попова, а также командующего ВДВ РФ генерал-полковника Михаила Теплинского и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина могут быть поддержаны и создать опасный прецедент для дальнейшего неподчинения.

Напомним, что, по сведениям офицера ВСУ Анатолия Штефана, российского комбрига Максима Харламова ликвидировали еще в июне 2023 года.

Также сообщалось, что, по информации журналистов The Washington Post, Украина получила менее 15% техники для разминирования, которая была запрошена.