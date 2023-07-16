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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Цепочка командования оккупантами из ВС РФ в Украине рушится: отстранен еще один генерал, — ISW

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Фото: РИА | По оценкам ISW, проблемы, свойственные оккупационным войскам в Украине, усугубляются неверными решениями старшего военно-политического руководства

По данным военных исследователей, примеры Евгения Пригожина, Михаила Теплинского, Ивана Попова и других создают опасную для Кремля тенденцию. Генерал-майора Владимира Селиверстова — командира одного из самых боеспособных соединений оккупационных войск — сняли с должности в рамках кампании чистки.

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Отстранение от должности российского генерал-майора Владимира Селиверстова, уже экс-командира 106-й гвардейской дивизии ВДВ ВС РФ, может быть связано с проводящейся чисткой непокорных командиров и, возможно, свидетельствует о том, что цепочка командования оккупационными войсками в Украине рушится. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке от 15 июля.

Российское командование недавно отстранило от должности и командующего 58-й общевойсковой армией (Южного военного округа) генерал-майора Ивана Попова, который, предположительно, жаловался на положение войск РФ в западной части Запорожья лично Путину.

Сообщается, что Попов говорил о недостатке ротации, больших потерях и отсутствии эффективной контрбатарейной борьбы.

Упомянутые сложности, вероятно, сказываются на оккупационных силах в Украине. Отстранение генерала Селиверстова всего через четыре дня после Попова может указывать на то, что его решили уволить по тем же причинам.

Военные исследователи считают, что действия Попова свидетельствует о тенденции, сложившейся в командовании российскими войсками в Украине: нижестоящие командиры пытаются подорвать авторитет старшего руководства и тем самым добиться расположения в Кремле.

Проблемы, свойственные оккупационным войскам в Украине, усугубляются неверными решениями старшего военно-политического руководства, что побуждает волевых командиров бросить вызов старшему военному командованию в попытке сохранить личный состав и руководить боеспособными подразделениями.

Отстраненный генерал-майора Владимир Селиверстов Fullscreen
Отстраненный генерал-майора Владимир Селиверстов

Относительная эффективность обороны 58-й общевойсковой армии и 106-й дивизии ВДВ на фоне украинского контрнаступления — свидетельство того, что это одни из наиболее боеспособных соединений оккупантов. И Попов, и Селиверстов, вероятно, способствовали их относительной эффективности тем, что были готовы бросить вызов начальству. Но заявления Попова, очевидно, перешли черту. Селиверстов мог последовать примеру коллеги.

Карта расположения российских войск, карта направлений ВС РФ Fullscreen
Карта расположения оккупационных войск и направлений основных маневров ВС РФ

Чистки мятежников: Теплинский, Пригожин и др.

Отстранение российского генерала Селиверстова связано с чистками мятежных командиров на фоне проблем с цепочкой командования ВС РФ в Украине.

Увольнение Селиверстова говорит о том, что российское военное руководство глубокую озабочено цепочкой командования группировкой войск в Украине. Вызовы со стороны Попова, а также командующего ВДВ РФ генерал-полковника Михаила Теплинского и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина могут быть поддержаны и создать опасный прецедент для дальнейшего неподчинения.

Напомним, что, по сведениям офицера ВСУ Анатолия Штефана, российского комбрига Максима Харламова ликвидировали еще в июне 2023 года.

Также сообщалось, что, по информации журналистов The Washington Post, Украина получила менее 15% техники для разминирования, которая была запрошена.