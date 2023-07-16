Ланцюг командування окупантами в Україні руйнується: відсторонено ще одного генерала, — ISW

За даними військових дослідників, приклади Євгена Пригожина, Михайла Теплинського, Івана Попова й інших створюють небезпечну для Кремля тенденцію. Генерал-майора Володимира Селіверстова — командира одного з найбоєздатніших з'єднань окупаційних військ — зняли з посади в межах кампанії чистки.

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Відсторонення від посади російського генерал-майора Володимира Селіверстова, вже екскомандира 106-ї гвардійської дивізії ПДВ ЗС РФ, може бути пов'язане з чисткою непокірних командирів, яку проводять, і, можливо, свідчить про те, що ланцюжок командування окупаційними військами в Україні руйнується. Про це повідомляє Інститут дослідження війни у зведенні від 15 липня.

Російське командування нещодавно відсторонило від посади й командувача 58-ї загальновійськової армії (Південного військового округу) генерал-майора Івана Попова, який, імовірно, намагався скаржитися на становище військ РФ у західній частині Запоріжжя особисто Путіну.

Повідомляється, що Попов говорив про нестачу ротації, великі втрати й відсутність ефективної контрбатарейної боротьби.

Згадані складнощі, ймовірно, позначаються на окупаційних силах в Україні. Відсторонення генерала Селіверстова всього через чотири дні після Попова може вказувати на те, що його вирішили звільнити з тих самих причин.

Військові дослідники вважають, що дії Попова свідчать про тенденцію, що склалася в командуванні російськими військами в Україні: нижчі за рівнем командири намагаються підірвати авторитет старшого керівництва й у так домогтися прихильності в Кремлі.

Проблеми, притаманні окупаційним військам в Україні, поглиблюються хибними рішеннями старшого військово-політичного керівництва, що спонукає вольових командирів кинути виклик старшому військовому командуванню в спробі зберегти особовий склад і керувати боєздатними підрозділами.

Відсторонений генерал-майор Володимир Селіверстов

Відносна ефективність оборони 58-ї загальновійськової армії та 106-ї дивізії ПДВ на тлі українського контрнаступу — свідчення того, що це одні з найбоєздатнігих з'єднань окупантів. І Попов, і Селіверстов, імовірно, сприяли їхній відносній ефективності тим, що були готові кинути виклик начальству. Але заяви Попова, очевидно, перейшли межу. Селіверстов міг наслідувати приклад колеги.

Карта розташування окупаційних військ і напрямків основних маневрів ЗС РФ

Чистки заколотників: Теплинський, Пригожин та ін.

Відсторонення російського генерала Селіверстова пов'язане з чистками бунтівних командирів на тлі проблем із ланцюжком командування ЗС РФ в Україні.

Звільнення Селіверстова свідчить про те, що російське військове керівництво глибоко стурбоване ланцюжком командування угрупованням військ в Україні. Виклики з боку Попова, а також командувача ПДВ РФ генерал-полковника Михайла Теплинського та засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина можуть бути підтримані та створити небезпечний прецедент для подальшої непокори.

Нагадаємо, що, за відомостями офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, російського комбрига Максима Харламова ліквідували ще в червні 2023 року.

Також повідомлялося, що, за інформацією журналістів The Washington Post, Україна отримала менш ніж 15% техніки для розмінування, про яку просила.