Все идет по плану: Путин положительно оценил ход войны в Украине, — росСМИ

По словам президента РФ, российские войска переходят в наступление на некоторых участках, а их оборона также имеет успех.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил положительное отношение к ходу "военной операции" в Украине, которую можно рассматривать как фактическую войну. Об этом глава Кремля заявил во время интервью телеканалу "Россия-1", передает "Интерфакс".

Более того, Путин называет российских убийц в Украине "героями".

"Все по плану. Наши бойцы переходят в наступление на некоторых участках, это неожиданно для противника, все его попытки прорвать нашу оборону не увенчались успехом за все время наступления. Ход операций я оцениваю положительно", — заявил российский президент.

Путин отказался ответить на вопросы, какие дальнейшие задачи должны выполнять российские военные.

"Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены", — пообещал он.

Какая ситуация на фронте

В воскресенье, 16 июля, заместитель министра обороны Анна Маляр доложила об обстановке на фронте.

"Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении Харьковщины. Мы в обороне. Идут упорные бои, положения сторон меняются динамически по несколько раз в сутки", — пишет она.

Также она сообщила, что на Бахмутском направлении ВСУ имеют успех.

"На южном фланге вокруг Бахмута каждый день есть продвижение. На северном фланге пытаемся удержать занятые позиции, враг атакует. В самом Бахмуте мы обстреливаем врага, враг – нас", — рассказала Маляр.

Она отметила, что на Авдеевском и Марьинском направлениях враг продолжает наступательные действия.

"Наши защитники продолжают их эффективно сдерживать. Продолжаются горячие бои без изменения положений", — добавила Анна Маляр.

Напомним, что Силы обороны готовятся к наступлению в Херсонской области. Полковник Нацгвардии Николай Уршалович отметил, что разведка Украины выявила за сравнительно небольшое время 393 цели ВС РФ. Общими силами СБУ и ВСУ была уничтожена часть из них.

Кроме того, потенциальное российское наступление в районе Кременной может потерпеть неудачу, что скажется на обороноспособности российских войск. Текущее положение на фронте указывает на то, что ВС РФ необходимо обезопасить свои завоевания от контрнаступления Украины, т.к. любой прорыв российской линии обороны может дать столь необходимый импульс Силам обороны и, следственно, решающее военное преимущество.

Также сообщалось, что власти Индии думают о продаже в РФ перспективных крылатых ракет BrahMos.