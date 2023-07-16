ВСУ заняли часть села Старомайорское в Донецкой области, — Генштаб (карта)

Новые успехи украинских военных не дают покоя российским оккупантам и они предприняли попытку возвращения прежних позиций. Это закончилось безуспешно.

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления добились очередных успехов в Донецкой области, но российские оккупанты не могут с этим смириться. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 16 июля.

Речь идет про село Старомайорское в Донецкой области, где противник при помощи наступательных действий попытался вернуть утраченные позиции. В частности, это касается Времьевского выступа.

"В северной части Старомайорского Донецкой области противник предпринял неудачную попытку восстановления утраченного положения", — говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ поделились новыми успехами украинских защитников Фото: deepstatemap.live

В российском Минобороны при этом утверждали, что атаки украинских военных в районе Старомайорского были якобы отражены.

Отдельно в Генштабе отмечали, что украинские военные продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где им удается закрепиться на достигнутых рубежах и осуществлять меры контрбатарейной борьбы

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 из которых – по зенитно-ракетному комплексу противника", — говорится в сообщении.

Российские оккупанты сосредоточивают свои основные силы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои, но ВСУ держат оборону — минимум 20 боевых столкновений за сутки.

Напомним, 16 июля сообщалось, что ВСУ уничтожили мобильный РЭБ оккупантов "Леер-2". По полученным данным, комплекс обнаружили аэроразведчики из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты, после чего предприняли шаги для его ликвидации.