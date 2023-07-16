Вскоре вернется в строй: "Редис" из "Азова" встретился со своими бойцами (фото)

После возвращения из Турции Денис Прокопенко начал проходить реабилитацию и после этого собирается вновь вернуться к выполнению боевых обязанностей.

Командир бригады Нацгвардии "Азов" подполковник Денис Прокопенко с позывным "Редис" после возвращения из Турции впервые встретился с личным составом и поделился планами на будущее. Об этом сообщает пресс-служба бригады Национальной гвардии Украины "Азов" 16 июля.

По его словам, он солдат и на данный момент его не интересуют никакие другие сферы деятельности и война для всех закончится лишь при определенных обстоятельствах.

"Находясь в плену, я сказал, что для меня эта война не закончится, пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины на состояние 1991 года. Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат Азову", — заявил Денис Прокопенко.

Также он отметил, что сейчас основные усилия должны быть направлены на то, чтобы провести боевую подготовку и доукомплектовать подразделения личным составом, техникой и вооружением.

Долгожданная встреча с командиром должна будет поднять боевой дух украинских защитников, которые входят в состав бригады. Это также прибавит им дополнительной уверенности на поле боя.

В пресс-службе бригады "Азов" также сделали анонс возвращения украинского защитника в строй, но произойдет это чуть позже в связи с определенными обстоятельствами.

"Подполковник Денис "Редис" Прокопенко проходит реабилитацию и в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 июля сообщалось, что из Турции в Украину возвращаются командиры защитников Мариуполя — Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Они около года находились на территории Турции и должны были там оставаться до конца войны.