"Снова мост пошел поспать": в СБУ отреагировали на взрывы в Крыму стихотворением (фото)

Это уже второй раз, когда представители спецслужбы публикуют поэзию после инцидента на незаконном сооружении через Керченский пролив.

В Службе безопасности Украины (СБУ) отреагировали на новые повреждения Крымского моста на временно оккупированном полуострове. Небольшим стихотворением поделилась пресс-служба ведомства 17 июля.

После первых взрывов, которые произошли в октябре 2022 года, спецслужба также опубликовала поэзию и сейчас решила не отходить от традиции.

"Соловей, родной брат, снова мост пошел "поспать". Да раз… Два! P. S. Музыка — народная. Слова — СБУ", — говорится в сообщении.

При этом, больше подробностей касаемо инцидента на Крымском мосту не прозвучало.

Издание "Суспiльне" опубликовало материал ссылаясь на источники в правоохранительных органах, в котором пишут, что атака на Крымский мост могла быть спецоперацией СБУ и Военно-морских сил (ВМС).

"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", — сообщил источник.

При этом, спикер ВМС Дмитрий Плетенчук призвал дождаться официальных сообщений об инциденте и не подтвердил информацию от источников.

Взрывы на Крымском мосту: что известно

Напомним, в ночь на 17 июля на Крымском мосту прозвучали громкие взрывы, в связи с чем движение ограничено. В результате 2 человека погибло — супружеская пара, а их 14-летняя дочь была экстренно госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов отметил, что спецслужба не может комментировать ЧП, однако может процитировать своего начальника Кирилла Буданова:

"Крымский мост – конструкция там излишняя".

Также 17 июля взрывы на Крымском мосту прокомментировали представители ВСУ. В оперативном командовании "Юг" считают, что это могла быть одной из провокаций РФ, которая связана с продлением зерновой сделки.