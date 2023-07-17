"Не выдержал нагрузки": в СБУ официально прокомментировали удар по Крымскому мосту

В ведомстве подчеркнули, что нормы международного права позволяют перерезать логистические пути врага, элементом которых является "символ путинского режима" в оккупированном Крыму.

В Службе безопасности Украины пообещали раскрыть все детали по поводу организации "бавовны" на Крымском мосту после победы в войне с РФ. Об этом известно из комментария спикера СБУ Артема Дехтяренко "РБК-Украина", обнародованного 17 июля.

"Пока же мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки", — заявил представитель ведомства.

Дехтяренко напомнил, что нормы международного права, анализ оперативных обстоятельств и нормы ведения войны позволяют перерезать логистические пути противника. Крымский мост, построенный российскими оккупантами, является одним из транспортных коридоров военных поставок для ВС РФ.

Атака на Крымский мост: что уже известно

Напомним, 17 июля на временно оккупированном полуострове прогремели взрывы. Сообщалось о пострадавших и погибших в результате удара по Крымскому мосту.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в результате атаки погибли 36-летняя женщина и 40-летний мужчина. Их 14-летняя дочь якобы была госпитализирована.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) РФ заявили, что Крымский мост атаковали примерно в 3:05 с помощью двух украинских надводных БПЛА.

17 июля в НАК заявили о возбуждении уголовного дела по статье о терактах. В СБУ отреагировали на инцидент публикацией тематического стихотворения.