Спутник зафиксировал неизвестные объекты незадолго до удара по Крымскому мосту (фото)

Четыре морских объекта были зафиксированы в 75 км от острова Змеиный. Однако пока неизвестно, атаковали ли они Крымский мост.

Незадолго до удара по Крымскому мосту в 490 км от оккупированного Крыма спутник зафиксировал передвижение неизвестных скоростных лодок. Об этом сообщает OSINT-аналитик с ником MT Anderson.

16 июля примерно в 75 км к юго-востоку от острова Змеиный было зафиксировано 4 скоростных лодки.

"Ничего конкретного, но группировка и направление движения интересны, учитывая недавние события", — написал автор.

Неизвестные движущиеся объекты Морские объекты зафиксированы в 75 км от о. Змеиный

На фотографиях спутника Sentinel заметно, что 4 судна находились в Черном море. Другой аналитик H I Sutton добавляет, что если атаку на Крымский мост действительно осуществили беспилотные аппараты, то они должны были иметь большое количество взрывчатого вещества, чтобы повредить целый пролет на мосту.

Между тем в РФ заявили, что часть моста не подлежит восстановлению. Рядом с поврежденным пролетом построят временный мост, потому что отремонтировать его не удастся. Часть опоры сместилась почти на метр. Президент РФ Владимир Путин поручил силовикам разобраться в ситуации.

Напомним, в ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы. От удара погибли по меньшей мере два человека. В ВСУ заявили, что Крымский мост является "лишней конструкцией".