Мятеж Пригожина: в РФ усиливают аппарат безопасности и проводят чистки командования армии, — ISW

По словам аналитиков, в Госдуме РФ рассматривают законопроект, который разрешит Росгвардии использовать тяжелое вооружение. Речь идет о транспортной авиации, бронетранспортерах, комплексах связи, катерах, инженерном оборудовании и прочем.

В Кремле пытаются консолидировать весь аппарата внутренней безопасности вокруг структур Росгвардии после военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны.

В отчете от 17 июля говорится, что депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сказал, что спецподразделения "Гром" Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков официально переданы в управление Росгвардии.

"Решение о передаче "Грома" Росгвардии подчеркивает желание Кремля консолидировать под командованием Росгвардии эффективные силы по борьбе с мятежниками", — отметили аналитики.

Более того, в Государственной думе РФ заявили, что рассматривают законопроект, который разрешит Росгвардии использовать тяжелое вооружение. Для этого там планируют изменить федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации". Речь идет о транспортной авиации, бронетранспортерах, комплексах связи, катерах, инженерном оборудовании и прочем.

По словам аналитиков, несколько "игроков" в сфере внутренней безопасности России выразили обеспокоенность и недовольство передачей "Грома" в распоряжении Росгвардии. Более того, такие инициативы могут вызвать усиление напряженности внутри РФ.

Также сообщалось, что в России отстранили генерала, отвечавшего за Бахмут. Российские блогеры утверждают, что командир тульской 106-й дивизии, генерал-майор Владимир Селиверстов был отстранен за свои пререкания с командованием ВС РФ.

Кроме того, разведка Эстонии заявила, что Путин "устранил" 28 высопоставленных офицеров после мятежа Пригожина. По информации главы разведки Эстонии Марго Гросберга, задержаны заместитель генерала Суровикина, генерал-полковник Андрей Юдин, генерал ГРУ и заместитель министра обороны по тылу. Самого Суровикина считают "без вести пропавшем".