Ночная атака Shahed и "Калибрами": ВС РФ атаковали Одесский порт (фото)

По данным ОК "Юг", над Одессой сбито 6 крылатых ракет и 21 иранский ударный дрон. Над Николаевской областью — 4 БЛЛА.

В течение ночи на 18 июля российские оккупанты совершили несколько атак на южные области Украины с использованием беспилотников. В результате операции был уничтожен 25 иранских дронов и шесть ракет типа "Калибр". Об этом сообщает спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров во вторник утром.

"Несколько волн ударных дронов были направлены на обнаружение и истощение сил противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Во время ночной атаки из акватории Черного моря по Одессе выпущено 6 "Калибров", все из которых были уничтожены силами противовоздушной обороны.

"К сожалению, обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранение получил пожилой мужчина, он госпитализирован", — информирует о последствиях атаки Назаров.

Отмечается, что 21 Shahed-136 был уничтожен на подлете с моря в Одесской области и еще 4 — в небе над Николаевщиной.

Также сообщается, что в Николаеве зафиксировано попадание по промышленному объекту, из-за чего произошло возгорание. Однако пожар был оперативно ликвидирован, обошелся без пострадавших.

Ночной обстрел Украины 18 июля

В ночь на 18 июля российские войска атаковали юг Украины дронами и ракетами.

Как заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер в 02:26, россияне приготовили несколько волн атаки.

"Страна-террорист атакует юг Украины ударными беспилотниками. Вероятны несколько волн атак. Есть также ракетная опасность!" — заявил он.

Кроме того, в 02:59 глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что из-за российской атаки в области зафиксирован пожар. Предварительно, без пострадавших.

Также в сети начали появляться видео, на которых видно дым и слышны выстрелы. Сообщается, что они были сняты в Николаевской и Одесской областях.

Напомним, что 13 июля ВС РФ совершила очередной минометный обстрел прифронтового Орехова Запорожской области. В результате атаки разрушено три дома, погиб местный житель, еще один мужчина получил ранения.

А ночью 13 июля российские оккупанты в очередной раз за последние три дня атаковали Киев беспилотниками. Противовоздушная оборона Украины уничтожила около десяти БПЛА иранского производства Shahed, выпущенными россиянами по столице. Обломки зафиксировали в Дарницком, Соломенском, Подольском и Шевченковском районах украинской столицы. В результате в Дарницком районе осколочные ранения получили девушка 18 лет и мужчина 25 лет. Также спасатели обнаружили тело одного погибшего мужчины в результате возгорания в многоэтажке Подольского района.