Все внимание на тактику: Украина стремится подорвать оборону РФ, — WP

РФ массово заминировала территории на фронте, но украинские военные имеют оборудование для разминирования. Поэтому в США верят, что ВСУ пробьют российскую оборону.

Украинское командование еще не использовало большую часть подготовленных бригад к наступлению. Киев сосредоточен на том, чтобы сломать оборону российских оккупантов. Об этом сообщает The Washington Post.

ВСУ пытаются ослабить российскую оборону — постоянно наносятся удары по артиллерии оккупантов и проводятся работы по разминированию больших минных полей. Отмечается, что темпы прогресса на трех основных областях вдоль огромной линии фронта вызывают беспокойство на Западе, что Украина не наносит такого мощного удара, как могла бы.

Новосозданные бригады обучены на Западе, чтобы проводить комбинированные наступательные маневры. Также они имеют оборудование для разминирования. Анонимный источник издания говорит, что на Западе не недооценивают ситуацию на фронте. Сейчас Силы обороны акцентируют на истощении российских сил вместо общевойсковых операций, которые состоят из крупных маневров танков, бронетехники, пехоты, артиллерии и авиации.

Без господства в воздухе украинское командование подчеркивает, что нужно беречь личный состав. Украина не может себе позволить использовать тактику "мясорубки", как это делают оккупанты. Сейчас штурмы ВСУ сосредоточены на малых группах, потому что большие колонны часто фиксировались РФ.

Представители США говорят, что они ожидают, что Украина все же сможет пробиться сквозь минные поля и приблизиться к основным оборонительным рубежам. ВСУ должны действовать осторожно, а также сохранять артиллерию, чтобы дальше использовать ее в полную мощь.

Напомним, 18 июля в ISW заявили, что РФ пытается атаками на Купянск отвлечь внимание от неудач в Бахмуте.

17 июля СМИ писали, что ВСУ изменили подход к наступлению в Донецкой области, потому что малые бронированные группы не являются универсальными.