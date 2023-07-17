"Тактика шока": почему ВСУ изменили подход к наступлению в Донецкой области, — Forbes

Во время штурмов морпехи компенсировали легкое бронирование скоростью, но бои показали, что тактика американской армии времен войны в Ираке не является универсальной.

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Морпехи ВСУ в начале наступления ВСУ на Запорожском направлении использовали "тактику шока" для быстрого продвижения и штурма российских позиций. Однако она имеет недостатки, что привело к изменению подхода. Об этом сообщает Forbes.

Серия видеороликов бойцов морской пехоты объясняет, почему пришлось изменить тактику штурмов. Во время боев в районе реки Мокрые Ялы на юге Донецкой области украинские военные имели успехи в начале. Однако тактика оказалась не универсальной.

Во время одной из таких атак в конце июня российский танк смог остановить атаку. 35-я или 37-я бригады морской пехоты вели наступление, однако они легче по вооружению, чем обычная бригада ВСУ. Они имеют в своем арсенале французские ББМ AMX-10RC и другую бронетехнику.

По мнению автора, морпехам иногда не хватает огневой мощи и защиты брони. Поэтому бойцы компенсируют это скоростью и агрессией. Вероятно, военные используют американскую тактику времен войны в Ираке в 2003 году, когда так же осуществлялись скоростные штурмы. Акцент делается на эффекте неожиданности и шока, чтобы запутать и разбить войска.

В Макаровке сработала тактика такого "громового штурма". Однако во время одного из следующих эпизодов из-за скорости броневики вырывались впереди танков ВСУ из-за чего российский танк смог сорвать планы штурма. Бойцы ВСУ отступили, но получили полезные данные о позициях оккупантов, а также создали хаос на их позициях. Бои на этом направлении продолжаются и в дальнейшем, отмечают в издании.

Напомним, 13 июня ВСУ показали, как российские оккупанты попали в засаду возле Макаровки во время боев за населенный пункт.

17 июля СМИ писали, что украинская армия делает ставку на контрбатарейный огонь, чтобы уничтожать российскую артиллерию.