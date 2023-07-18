"Возвращаем свое": львовские десантники показали штурм позиций россиян (видео)

Украинские десантники штурмуют позиции российских оккупантов и "выбивают" их из укрепленных районов, которые были созданы в лесополосах.

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины участвуют в штурме позиций войск РФ. Видео работы опубликовано в Facebook подразделения.

В ролике украинские защитники продвигаются на позиции захватчиков. Во время наступления используется бронетехника. В частности, можно увидеть БМП.

"Штурмуем. Отбиваем. Возвращаем свое!" — говорится в заметке.

Бойцы используют стрелковое оружие и продвигаются по лесополосе, где организовали свои позиции. После успешного продвижения десантники закрепляются на соответствующих рубежах. Также на видео можно увидеть, что защитники берут в плен оккупантов.

Десантники ВСУ в боях с россиянами

Николаевские десантники 11 июля уничтожили 152-мм САУ "Гиацинт-С" высокоточным боеприпасом. Метким огнем с использованием высокоточных боеприпасов было уничтожено вражескую самоходную пушку, которая считается одной из основных в войсках РФ.

Также 2 июля артиллерия бригады ДШВ уничтожила склад боеприпасов в районе Бахмута. Российские оккупационные подразделения остались без значительного количества боеприпасов благодаря артиллеристам десантного подразделения украинских войск. Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский положительно оценил действия ДШВ.

В ВСУ показали эффективность применения ДШВ ручного гранатомета M32A1 MGL. Вооружение эффективно себя зарекомендовало в борьбе с подразделениями ВС РФ, как с пехотой, так и легкобронированной техникой, в частности в городской местности.

Напомним, 5 июля ГПСУ и ДШВ уничтожили технику оккупантов. Украинские пограничники и десантники совместным усилиями не дают возможности российским захватчикам маскировать технику и оперативно ее уничтожают.