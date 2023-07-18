Все дело в сырой нефти: СМИ рассказали, как РФ финансирует войну в Украине

По данным журналистов, Россия вооружается за счет Китая, Ирана, ЮАР, а также Германии и Франции, довоенные запасы которых все еще есть в арсенале ВС РФ.

Россия финансирует свою войну с Украиной преимущественно за счет экспорта сырой нефти. По сведениям Международного энергетического агентства, только за апрель РФ удалось получить доход от экспорта нефти в размере 15 млрд долларов. При этом основные клиентами, которые импортировали российский сырец, были Индия и Китай. Об этом сообщает Sky News.

РФ даже в условиях всевозможных санкций в настоящее время считается крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию.

Москва прекратила публиковать статистику добычи, и это не позволяет с точностью прояснить общую картину экспорта нефти из РФ. Однако считается, что после вторжения в Украину добыча сырой российской нефти превышает 9 млн баррелей в день.

Вместо Европы сейчас РФ также продает свои нефтепродукты в такие страны, как Тунис и Египет. Среди других покупателей российских нефтепродуктов: Турция, Марокко, Алжир, Бразилия — две трети дизельного топлива в эти страны сейчас поступают из РФ. В числе российских клиентов и Саудовская Аравия.

Кто поставляет оружие РФ

Что касается того, как Россия вооружается, то, по данным американской разведки, оружие и боеприпасы ей поставляют из нескольких стран, в т.ч. из Китая.

Тегеран поставляет Москве беспилотники, к тому же у России есть запас военной техники из западных стран, включая Францию и Германию, которая приобреталась законным путем до полномасштабного вторжения в Украину. Ряд представителей США высказывают мнение о том, что Южная Африка, несмотря на свой "нейтралитет", поставляла оружие в РФ. Такие страны, как Сербия, также подозреваются в оказании теневой военной поддержки Москве.

Напомним, что Венгрия заявила об отказе финансировать поставки оружия в Украину: в МИД озвучили причину.

Также сообщалось, что на вооружении ВСУ появились мины, произведенные в 2023 году в Сербии.