Россияне из артиллерии обстреляли село в Донецкой области: среди раненых есть дети (фото)

В прокуратуре Донецкой области заявили, что в результате обстрела ВС РФ ранения получили 5 человек, среди которых годовалый мальчик.

Российские оккупанты вечером 18 июля обстреляли село Желательное Первое в Донецкой области. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

Сообщается, что ранения получили 5 человек, среди которых годовалый ребенок и 13-детний мальчик.

В прокуратуре отметили, что обстрел произошел около 19:30. Россияне нанесли удар по частному сектору населенного пункта в Покровском районе. Предполагается, что атака совершалась при помощи реактивной артиллерии.

"Прокуроры Донбасса продолжают фиксировать каждое преступление, совершенное войсками РФ против гражданского населения", — сказано в сообщении.

Отмечается, что под огонь россиян попали дети, которые играли во дворе одного из частных домов.

"Кроме того, получили ранения еще три человека: две женщины и мужчина в возрасте от 34 до 62 лет. В настоящее время всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", — сказано в ведомстве.

В сообщении говорится, что сейчас осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Россияне из артиллерии обстреляли село в Донецкой области Фото: Областная прокуратура Донецкой области

Напомним, что в ОВА объяснили активность ВС РФ в районе Купянска. По словам руководителя Харьковской области Олега Синегубова, оккупационные войска на Купянском направлении накапливаются постоянно. Глава городской администрации Купянска Андрей Беседин отметил, что сценарий повторной оккупации города украинские власти не рассматривают.

Крмое того, "Медоеды", аэроразведчики механизированного батальона 92 бригады, показали, как применяют дроны против российских оккупантов.

"Современная война невозможна без "птичек"", — говорится в заметке.