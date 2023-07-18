Современная война невозможна без "птичек": "Медоеды" ВСУ показали работу БПЛА (видео)

Работа дронов Сил обороны на фронте позволяет эффективно уничтожать технику и личный состав российских захватчиков.

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"Медоеды", аэроразведчики механизированного батальона 92 бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, успешно применяют беспилотники против россиян. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе подразделения в Facebook.

В бригаде отметили, насколько важным является применение беспилотников в противодействии российским захватчикам. Защитники отметили необходимость использования дронов для разведки и уничтожения врага.

"Современная война невозможна без "птичек"", — говорится в заметке.

Ребята показали, как находят и уничтожают российскую технику летательными боевыми единицами. У бойцов есть своя манера общения.

"Вот там вот техника врага, ее надо найти, понял?" — шутят между собой "Медоеды".

Работа БПЛА ВСУ на фронте

Украинские защитники массово используют беспилотники для противодействия российским захватчикам. Так, оккупанты 18 июля заявили о массированной атаке БПЛА на Крым, который пока еще контролируют захватнические подразделения. По словам "властей", всего было 28 воздушных целей, а в атаке Минобороны РФ, которое демонстрирует беспомощность и неспособность удержать временно оккупированные территории, традиционно обвинило украинские войска.

Также 14 июля беспилотник справился с редким российским БТР. Бронетранспортер должен был минировать территорию, чтобы замедлить ВСУ, но сам наехал на мину, а сброшенная с БПЛА граната сумела вызвать детонацию боекомплекта. Украинские военные запустили беспилотник, чтобы впоследствии завершить уничтожение вражеского бронетранспортера. С помощью дрона оператор ВСУ сбросил на БТР-80 боеприпас — 40-мм гранату, которая вызвала возгорание и мощный взрыв.

Дрон ВСУ 11 июля уничтожил МТ-ЛБ с зенитной установкой. Техника войск РФ вела огонь по украинским позициям, пока ее не поразил ударный БПЛА.

Напомним, 17 июля дроны TORO ликвидировали БМП вместе с россиянами. Несколько российских военных ехали сверху на броне и пострадали от прямого удара дрона камикадзе, только двое из них смогли спастись бегством.