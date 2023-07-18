Сучасна війна неможлива без "пташок": "Медоїди" ЗСУ показали роботу БПЛА (відео)

Робота дронів Сил оборони на фронті дозволяє ефективно знищувати техніку та особовий склад російських загарбників.

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"Медоїди", аеророзвідники механізованого батальйону 92 бригади імені кошового отамана Івана Сірка, успішно застосовують безпілотники проти росіян. Про це 18 липня повідомили у пресслужбі підрозділу в Facebook.

У бригаді наголосили на тому, наскільки важливим є застосування безпілотників у протидії російським загарбникам. Захисники відзначили необхідність використання дронів для розвідки та знищення ворога.

"Сучасна війна неможлива без "пташок"", – йдеться у дописі.

Хлопці показали, як саме знаходять та знищують російську техніку літальними бойовими одиницями. У бійців є своя манера спілкування.

"От там от техніка ворога, її треба знайти, зрозумів?" – жартують між собою "Медоїди".

Робота БПЛА ЗСУ на фронті

Українські захисники масово використовують безпілотники для протидії російським загарбникам. Так, окупанти 18 липня заявили про масовану атаку БПЛА на Крим, який наразі ще контролюють загарбницькі підрозділи. За словами "влади", загалом було 28 повітряних цілей, а в атаці Міноборони РФ, яке демонструє безпорадність та нездатність втримати тимчасово окуповані території, традиційно звинуватило українські війська.

Також 14 липня безпілотник впорався з рідкісним російським БТР. Бронетранспортер мав мінувати територію, щоб уповільнити ЗСУ, але сам наїхав на міну, а скинута з БПЛА граната зуміла спричинити детонацію боєкомплекту. Українські військові запустили безпілотник, щоб згодом довершити знищення ворожого бронетранспортера. За допомогою дрона оператор ЗСУ скинув на БТР-80 боєприпас — 40-мм гранату, яка спричинила загоряння і потужний вибух.

Дрон ЗСУ 11 липня знищив МТ-ЛБ із зенітною установкою. Техніка військ РФ вела вогонь по українських позиціях, поки її не уразив ударний БПЛА.

Нагадаємо, 17 липня дрони TORO ліквідували БМП разом із росіянами. Кілька російських військових їхали зверху на броні та постраждали від прямого удару дрона камікадзе, лише двоє з них змогли врятуватися втечею.