"Російський Франкенштейн": дрон ЗСУ знищив МТ-ЛБ із зенітною установкою (відео)

Техніка ЗС РФ вела вогонь по українських позиціях, поки її не вразив ударний БПЛА.

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Під час контрнаступу українські військові за допомогою дрона знищили техніку російських окупантів — броньований транспортер-тягач із зенітною установкою. Відео опублікував блогер і волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі у вівторок, 11 липня.

Спочатку за броньованим тягачем стежив дрон-розвідник. У цей час біля нього був російський окупант, який стріляв із зенітки.

Після цього дрон скоригував ударний безпілотний літальний апарат і той висунувся знищувати ціль. Після удару тягач із зенітною установкою задимівся, проїхав ще близько пів метра й остаточно заглухнув. Судячи з відеокадрів, він залишився стояти знешкодженим неподалік житлового сектора.

Навіщо російським окупантам МТ-ЛБ

Броньований легкий багатоцільовий транспортер-тягач перевозить людей і вантажі. Також його використовують як тягач для артилерійських гармат, хоча від самого початку він не проєктувався під ці потреби.

ЗС РФ активно застосовували МТ-ЛБ під час Першої та Другої чеченських воєн, бойових дій на території Грузії, а також під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше дрон-камікадзе ЗСУ вже влучив у рідкісну БТР-80 з ракетними установками. Аеророзвідники з 72-ї бригади помітили дві російські машини, які переміщалися путівцем і зайняли позиції в лісосмузі. Одну з них знищили FPV-дронами TORO.

Також у мережі з'явилося відео, на якому дрон вразив танк ЗС РФ. Спочатку за броньованою машиною окупантів стежив дрон-розвідник, а потім до роботи взявся ударний безпілотний летальний апарат, який і знищив його.

А 11 липня ЗСУ показали битву "Шершнів" проти вогнемета "Джміль". На українські відео військові за допомогою безпілотного літального апарату розправилися з російським вогнеметом "Джміль", що загрожує ЗСУ.