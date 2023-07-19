Более 100 машин: в Беларусь прибыла уже шестая колонна наемников ЧВК "Вагнер", — "Гаюн" (карта)

В мониторинговой группе заявили, что колонна разделилась на две больше части. Она растянулась на 5-10 километров. Наемников сопровождают машины ГАИ Беларуси.

Вечером 18 июля уже шестая по счету колонна наемников ЧВК "Вагнер" заехала на территорию Беларуси. Об этом сообщили в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн".

"В колонне присутствуют различные пикапы и тентованные Уралы с прицепами", — сказано в сообщении.

В группе отметили, что колонна двигалась в направлении Бобруйска.

Коллонна вагенровцев движется в Беларуси Фото: Беларускі Гаюн

Отметим, что сперва в группе писали о 20 единицах машин в колонне. Однако затем появились данные о более чем сотне машин.

"По уточненным данным, 6-я, и последняя на данный момент колонна ЧВК "Вагнер", которая прибыла в Беларусь, насчитывает около 100-120 машин", — сказано в сообщении.

По сообщению мониторинговой группы, колонна растянулась на 5-10 км, и разбита на две крупные части. Ее сопровождают машины ГАИ Республики Беларусь.

Напомним, что 15 июля мониторинговые группы также сообщали о передвижении "вагнеровцев" в Беларуси. Согласно данным мониторинговой группы, колонна продолжила движение через Рогачев в направлении Бобруйска и, затем, Осиповичей. Этот маршрут указывает на то, что ЧВК "Вагнер" направилась к палаточному лагерю в деревне Цель.

Также 17 июля в ГУР рассказали, сколько "вагнеровцев" в Беларуси и что они там делают. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, "вагнеровцы", которые находятся в Республике Беларусь, чаще инструктируют белорусских военных. В будущем они, возможно, будут обучать и россиян.