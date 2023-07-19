Бои под Бахмутом: Силы обороны выбили россиян возле Орехово-Васильевки, — Генштаб

В свою очередь противник оказывает мощное сопротивление и вводит в бой новые резервы, неся большие потери.

Силы обороны в результате наступательных операций сумели занять позиции на Бахмутском направлении. В частности российские войска были выбиты в районе населенного пункта Орехово-Васильевки, сообщил 19 июля спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам украинские бойцы ведут наступление севернее и южнее Бахмута и достигают на флангах частичных успехов, закрепляясь на достигнутых рубежах.

"В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки", — сказал спикер.

Вместе с тем, отметил Ковалев, противник оказывает мощное сопротивление, бросая в бой на данном направлении новые резервы, но несет большие потери.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении. Источник: deepstatemap.live

Напомним, по данным аналитиков Института изучений войны украинские войска на флангах Бахмутского направления заняли все ключевые высоты, что дает возможность осуществлять огневой контроль и продолжить движение вперед. Сообщалось, что подразделения Сил обороны продвинулись на запад от населенного пункта Ягодное.

Также американские аналитики сообщили о ситуации на южном фронте. В очередном отчете было сказано, что на Запорожском направлении в плен к ВСУ сдаются целые штурмовые группы россиян численностью до взвода — сказываются проблемы с ротацией войск, которую озвучивал опальный российский генерал Иван Попов.