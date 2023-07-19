Бои под Бахмутом: Силы обороны выбили россиян возле Орехово-Васильевки, — Генштаб
В свою очередь противник оказывает мощное сопротивление и вводит в бой новые резервы, неся большие потери.
Силы обороны в результате наступательных операций сумели занять позиции на Бахмутском направлении. В частности российские войска были выбиты в районе населенного пункта Орехово-Васильевки, сообщил 19 июля спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
По его словам украинские бойцы ведут наступление севернее и южнее Бахмута и достигают на флангах частичных успехов, закрепляясь на достигнутых рубежах.
"В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки", — сказал спикер.
Вместе с тем, отметил Ковалев, противник оказывает мощное сопротивление, бросая в бой на данном направлении новые резервы, но несет большие потери.
Напомним, по данным аналитиков Института изучений войны украинские войска на флангах Бахмутского направления заняли все ключевые высоты, что дает возможность осуществлять огневой контроль и продолжить движение вперед. Сообщалось, что подразделения Сил обороны продвинулись на запад от населенного пункта Ягодное.
Также американские аналитики сообщили о ситуации на южном фронте. В очередном отчете было сказано, что на Запорожском направлении в плен к ВСУ сдаются целые штурмовые группы россиян численностью до взвода — сказываются проблемы с ротацией войск, которую озвучивал опальный российский генерал Иван Попов.