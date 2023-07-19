Бої під Бахмутом: Сили оборони вибили росіян біля Оріхово-Василівки, — Генштаб

Зі свого боку противник чинить потужний опір і вводить у бій нові резерви, зазнаючи великих втрат.

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Сили оборони внаслідок наступальних операцій зуміли зайняти позиції на Бахмутському напрямку. Зокрема російські війська були вибиті в районі населеного пункту Оріхово-Василівки, повідомив 19 липня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, українські бійці ведуть наступ північніше і південніше Бахмута і досягають на флангах часткових успіхів, закріплюючись на досягнутих рубежах.

"Під час ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки", — сказав речник.

Водночас, зазначив Ковальов, противник чинить потужний опір, кидаючи в бій на цьому напрямку нові резерви, але зазнає великих втрат.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку. Джерело: deepstatemap.live

Нагадаємо, за даними аналітиків Інституту вивчень війни, українські війська на флангах Бахмутського напрямку зайняли всі ключові висоти, що дає змогу здійснювати вогневий контроль і продовжити рух уперед. Повідомлялося, що підрозділи Сил оборони просунулися на захід від населеного пункту Ягідне.

Також американські аналітики повідомили про ситуацію на південному фронті. У черговому звіті було сказано, що на Запорізькому напрямку в полон до ЗСУ здаються цілі штурмові групи росіян чисельністю до взводу — даються взнаки проблеми з ротацією військ, яку озвучував опальний російський генерал Іван Попов.