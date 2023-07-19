Российские танки "Армата" впервые использовали на поле боя, — росСМИ

Пропагандисты уже не первый раз заявляют о якобы применении новейших танков на поле боя, однако до сих пор не было никаких доказательств.

Вооруженные силы РФ впервые применили на поле боя танки Т-14 "Армата" из группировки войск "Юг". Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на источники.

Источники в оборонно-промышленном комплексе сообщили изданию, что "Арматы" якобы впервые были применены в бою. Отмечается, что Т-14 применили группировки войск ВС РФ "Юг". Также пропагандисты утверждают, что это первый случай, когда "Арматы" приняли участие в боестолкновении. Однако никаких доказательств и деталей указано не было. Так же не было фотографий или видео.

Что известно о применении "Арматы" на войне против Украины

О применении Т-14 "Армата" в РФ постоянно говорят еще с прошлого года, публиковались видео с анонсами, заявления и сообщения, что вот-вот машины будут на поле боя. В частности 25 апреля пропагандисты "РИА Новости" уже утверждали, что "Армату" начали использовать на войне. О переброске "Арматы" на войну в РФ заявляли в декабре 2022 года.

Также известно, что новейший российский танк до сих пор не прошел государственные испытания. Последняя дата завершения — 2023 год.

Особенностью "Арматы" является то, что экипаж танка находится в бронированной капсуле в передней части машины. Башня машины необитаема. Дебютировал танк еще в 2015 году, с тех пор было выпущено 20 Т-14. Они должны работать в "Сетецентрической войне" в связке с БМПТ "Терминатор", САУ "Коалиция-СВ" и Т-90М "Прорыв".

Напомним, в британской разведке заявили, что РФ боится использовать "Арматы" на фронте из-за неудовлетворительного технического состояния.