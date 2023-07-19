"Мир устает": лидер Бразилии призвал страны подготовиться к переговорам Украины с РФ

Луис Инасиу Лула да Силва не хотел называть Россию страной-агрессором и раскритиковал президента Владимира Зеленского за завершение переговоров с Москвой. Лидер Франции Эмманюэль Макрон похвалил политика за умение "строить мосты".

Во время саммита лидеров стран ЕС, Латинской Америки и Карибского бассейна президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мир уже начинает уставать от российско-украинской войны. Об этом говорится в материале Bloomberg от 19 июля.

"Мир начинает уставать. Страны начинают уставать. Поэтому наступит момент, когда будет мир. И тогда должна быть группа стран, способных разговаривать с Россией и разговаривать с Украиной", — сказал Лула да Силва.

Журналисты рассказали, что бразильский лидер пытался не называть РФ виновной в конфликте и войне, а также раскритиковал президентов Украины и США. Он обвинил Владимира Зеленского и Джо Байдена в том, что политики не смогли продолжать переговоры с лидером страны-агрессорки Владимиром Путиным.

По данным СМИ, один из высокопоставленных дипломатов упрекнул Лули де Силви за страх расстроить Кремль, но президент Франции Эмманюэль Макрон наоборот похвалил коллегу за "способность строить мосты".

В медиа подчеркнули, что чиновники Евросоюза настаивали на том, что окончательное заявление является большим достижением из-за упоминания "войны против Украины". В то же время президент Бразилии неоднократно заявлял, что его позиция осталась неизменной.

Напомним, 18 июля стало известно, что в ЕС планируют создать специальный фонд для поддержки в течение четырех лет ВСУ. За это время страны планируют выделить на военную помощь Украине 20 миллиардов евро.

19 июля в Офисе президента рассказали, какая реакция мира на террор ВС РФ принесет Украине победу.