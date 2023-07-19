"В заложниках у террориста": ВС РФ уничтожили десятки тысяч тонн зерна, — Минагрополитики (фото)

Уничтоженное зерно должны были отправить по "зерновому коридору" еще два месяца назад. В министерстве предупредили, что восстановление объектов после атаки займет не менее года, а цены на продукты вырастут.

Ночью 18 и 19 июля Россия ударила по объектам портовой инфраструктуры, которые были привлечены к реализации "зерновой сделки". О последствиях террора рассказали в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

"Агрессор в очередной раз доказал, что человеческие ценности для него пустой звук, доверия к его словам как не было, так и нет", — подчеркнули в Минагрополитики.

В министерстве сообщили, что ВС РФ атаковали зерновые терминалы и объекты инфраструктуры в портах городов Одесса и Черноморск.

"Ночной удар вывел из работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. По оценкам специалистов, для полноценного восстановления объектов, пострадавших этой ночью, понадобится не менее года", — передали в Минагрополитики.

Фото: Минагрополитики Фото: Минагрополитики Фото: Минагрополитики Фото: Минагрополитики Фото: Минагрополитики Фото: Минагрополитики

В публикации говорится, что в порту Черноморска российским войскам удалось уничтожить 60 тысяч тонн зерна, которое должны были загрузить и отправить еще 60 дней назад.

"Это террористический акт не против Украины, а против всего мира. Продовольственная безопасность которого снова под угрозой. Человечество оказалось в заложниках у страны-террориста, которая шантажирует весь мир голодом. Мир должен отреагировать жестко и в соответствии с ситуацией! Если мы не сможем экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания", — заявил глава Минагрополитики Николай Сольский.

Министр объяснил, что кроме украинской пострадает и экономика мира. По его словам, повышение цены на зерно приведет к подорожанию продуктов питания — муки, круп и мяса.

Напомним, в ночь на 19 июля ВС РФ атаковали Украину ракетами и беспилотниками. В Одессе раздавались взрывы и работали силы противовоздушной обороны.

19 июля руководитель ОП Андрей Ермак прокомментировал ночной обстрел Одесской области. Чиновник заявил, что цель России — это голод и проблемы в странах Глобального Юга.