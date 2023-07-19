"Киев должен определить конец войны": в разведке Британии оценили шансы Украины на победу

По словам главы МИ-6 Ричарда Мура, у России мало шансов на возобновление темпа. Он также указал на то, что Украина за месяц освободила больше территории, чем россиянам удалось захватить за год.

Глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур "оптимистично настроен" на то, что Украина победит Российскую Федерацию в войне. Об этом сообщили в CNN 19 июля.

"Украина освободила больше территории за месяц, чем россиянам удалось захватить за год", — заявил глава британской разведки.

Ричард Мур отметил, Россия потеряла импульс на поле боя, поэтому существует мало шансов на то, что российские силы восстановят свой темп.

Лидер разведывательного ведомства Великобритании также убежден, что именно Киев должен "определить" конец войны, ведь по его словам, "большинство конфликтов заканчиваются переговорами".

Напомним, что 18 июля украинский военный командир Юрий Ульшин с позывным "Грек" отметил, что "небо" является главной проблемой для ВСУ. По его словам, Запад предоставил Украине танки и бронетранспортеры, но не предоставил в достаточном количестве средства ПВО и истребители.

В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли 18 июля заявил, что контрнаступление ВСУ замедлилось, однако оно не является провальным, ведь есть разница между войной на бумаге и войной в реальности.

По данным американского Института изучения войны от 18 июля, украинские командиры начали использовать малозаметные небольшие группы, которые состоят из 15-50 человек. Некоторые из членов таких групп — это саперы, которые выводят из строя вражеские мины.