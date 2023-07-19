Незаконный выезд за границу военнообязанных: адвокат назвал максимальное наказание

Существуют категории мужчин, которые имеют право на выезд за границу во время войны. Однако некоторые военнообязанные пересекают границу незаконным способом.

Адвокат Ростислав Кравец рассказал о наказании, предусмотренном для военнообязанных, которые во время военного положения незаконно выедут за границу и там останутся. В частности, максимальное наказание за это — административный штраф. Об этом адвокат рассказал в интервью ТСН 18 июля.

"На самом деле максимально, что ожидает мужчин за пересечение границы в случае, если это произошло вне пунктов пропуска, — это административный штраф. Однако в случае, если прошло больше года с момента этого события, то даже административного штрафа не будет. Никакой уголовной ответственности за это не предусмотрено", — сказал адвокат.

Сейчас же для выезда за границу мужчинам понадобятся документы, подтверждающие их принадлежность к категориям лиц, имеющих право на выезд. Это касается мужчин, которых исключили с воинского учета в связи с решением военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Также с официальным разрешением на командировку за границу могут выехать государственные служащие. Тогда как артистам и журналистам понадобится разрешение на выезд от Министерства культуры. В свою очередь временно покинуть Украину могут мужчины, которые занесены в систему "Шлях" или те, которые имеют право на выезд по семейным обстоятельствам.

Напомним, что с 1 августа некоторые граждане Украины могут законно покинуть страну на определенное время. В этот перечень входят водители-волонтеры, которые перевозят гуманитарную помощь, медицинские грузы и грузы для ВСУ.

Выезд также возможен через систему "Шлях". Однако с начала полномасштабного вторжения почти 19 тысяч военнообязанных мужчин выехали и не вернулись в Украину.