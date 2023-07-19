"Самолеты F-16 будут": Резников сообщил, когда истребители поступят в Украину

Сейчас украинские специалисты оценивают способности наших аэродромов и готовят инфраструктуру, отметил министр обороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции: "Как реализовать антикоррупционную политику в секторе обороны во время войны?", состоявшейся на площадке "Медиацентр Украина", заявил, что Украина получит самолеты F-16, но это немного займет времени, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Мы вернулись из Вильнюса, где 11-ю странами был подписан меморандум об обучении украинских пилотов на F-16. Сначала было 10, потом присоединилась Румыния. Я поблагодарил всех министров. Я думаю, что в августе начнутся первые учения наших пилотов и инженеров-техников в одной из 11-ти стран", — сказал Резников.

Он добавил, что 18 июля на "Рамштайн" Польша подтвердила свое присоединение к этому проекту.

Министр заявил, что Украина будет обучать пилотов и инженеров-техников параллельно в нескольких странах.

В то же время украинские специалисты оценивают способности наших аэродромов, где будут использоваться самолеты, а также готовят инфраструктуру для них (укрытие, обеспечение, заправочные станции и т.д.).

"Как только будут готовы инфраструктура и пилоты, способные выполнять боевые задачи, а инженеры будут готовы эту технику обслуживать, в этот момент партнеры будут принимать решение: "Ok, теперь самолеты!". Поэтому это немного займет времени. Оптимистично думаю, что это следующий год, — отметил Алексей Резников.

Напомним, 19 июля Фокус писал, что эксперты выясняли, будут ли полезны Украине подержанные F-16. Содержание и обслуживание парка новых самолетов F-16 будет достаточно затратным. Более старые самолеты, которые может получить Украина, будут стоить дешевле, но и срок их эксплуатации будет меньше, поскольку в некоторых случаях они уже летали десятилетиями.

Ранее мы писали, что по мнению некоторых западных экспертов, преимущество в авиации не является ключевым условием победы в российско-украинской войне. В текущей ситуации украинским силам следует полагаться на современные средства ПВО, предоставленными западными союзниками.