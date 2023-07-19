СМИ установили местонахождение Пригожина в Беларуси по видео (скриншоты)

Видео, опубликованное пресс-службой российского предпринимателя, сняли вечером. На нем можно рассмотреть очертания, похожие на профиль Пригожина.

В среду, 19 июля, было опубликовано видео, на котором основатель группы наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин приветствует своих солдатов в Беларуси. Теперь же удалось выяснить, где эти кадры снимались, сообщает Sky News.

Видео сняли в вечернее время, на нем можно рассмотреть очертания, похожие на профиль Пригожина.

"Мы сражались честно", — сказал мужчина в кадре, похожий на предводителя наемников, добавив, что его подопечные многое сделали для России, а происходящее на фронте — позор, к которому они не имеют отношения.

Пятиминутный ролик появился в Telegram-канале Пригожина, но его подлинность вызвала сомнения.

OSINT-команда Sky News верифицировала место, где снималось видео, как военную базу "Цель" в южной части Беларуси.

Кадры, на которых, судя по всему, изображен Пригожин на фоне здания.

Мужчина, похожий на Пригожина

То же здание на кадре, вид сверху.

Местонахождения Пригожина

Самолет Пригожина приземлился в Беларуси накануне утром, а кадры были сняты на этой неделе. Однако точное время и место, где было снято видео, неизвестны.

Место, где находится Пригожин, стало предметом обсуждения после вооруженного мятежа в прошлом месяце.

Напомним, что Пригожина впервые заметили в Беларуси, рядом с ним находился командир ЧВК Дмитрий Уткин.

Также сообщалось, что шеф МИ-6 рассказал, как Кремль "подавил" мятеж Пригожина.