"Остальные, что остались": посол рассказал, сколько МиГ-29 Украина еще может получить от Польши

Варшава была очень активной в формировании авиационной коалиции и остается в топе стран, которые помогают Украине, подчеркнул посол Зварыч.

Посол Украины в Польше Василий Зварич не исключает, что Украина может получить от Польши около 20 самолетов МиГ-29. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

"Пока передано 10 МиГ-29, но не исключено, что Польша передаст остальные — около 20 самолетов этого типа, которые у них еще остаются на вооружении", — заявил Зварич.

Посол предположил, что все это может произойти после пополнения собственного парка военными самолетами, в частности FA-50. Этот процесс уже начался.

Он отметил, что Польша сейчас среди 11-ти стран, которые объявили о готовности тренировать украинских пилотов на истребителях F-16.

"Общие тренировки в рамках коалиции государств должны начаться в августе. Мы находимся в стадии согласования с польской стороной относительно того, когда именно, в каком количестве и каким образом будут реализовываться эти договоренности по тренировке украинских пилотов в Польше", — пояснил Василий Зварыч.

По его словам, польские гаубицы Krab "реально изменили ситуацию на фронте".

"Мы нуждаемся как можно больше такого оружия и очень благодарны Польше за то, что вовремя его получили, и оно выполняет задачи на поле боя. Мы также благодарны за ПЗРК Piorun, БТРы Rosomak, польские дроны, а также боеприпасы различных калибров. Это оружие нам крайне необходимо", — подчеркнул посол Украины в РП.

Украина и Польша тесно сотрудничают в военной отрасли. По информации Зварича, сейчас согласовываются условия контракта между Киевом и Варшавой по производству боеприпасов, которые будут переданы для нужд ВСУ.

Напомним, 18 июля в Польше назвали лучший метод сдерживания наемников РФ. Присутствие корпуса Сухопутных войск США очень важно, особенно в контексте ситуации на восточной границе Польши, заявил министр обороны Мариуш Блащак.

Ранее, 9 июля Фокус писал, что Польша тайно отдала Украине 10 советских вертолетов. Воздушным силам Украины не хватает преимущества в воздухе во время контрнаступления, и Польша недавно передала Киеву примерно 10 советских вертолетов Ми-24.