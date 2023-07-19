После Старокрымского полигона серия взрывов прогремела и в Севастополе, — СМИ

В российских пабликах появилась информация о взрывах в нескольких районах оккупированного города. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, российский флот проводит тренировку расчетов ППДО.

Вечером в среду, 19 июля, в Севастополе прозвучала серия взрывов. Сообщается, что очевидцы слышали взрывы в нескольких городских районах. Об этом рассказали пользователи пророссийского Telegram-канала "Чп / Севастополь".

Сообщение о взрывах в Севастополе

По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, российский флот проводит тренировку расчетов ППДО.

"На Южном и Северном молах ориентировочно до 20.30 флот проводит тренировку расчетов ППДО. В городе все спокойно", — говорится в публикации.

Публикация о взрыва в Севастополе

С ночи 19 июля на территории временно оккупированного Крымского полуострова фиксировались взрывы и пожары на складах с боеприпасами Старокрымского полигона в Кировском районе. Жителей близлежащих населенных пунктов решили эвакуировать. В общей сложности планируется вывезти 2225 человек из таких сел, как Кринички, Приветное, Айвазовское, Абрикосовка, и расселить их в школах.

Карта эвакуации

По данным журналистов проекта "Радио Свобода" "Крым. Реалии", трасса "Таврида" перекрыта и весь поток автомобильного транспорта пустили в объезд опасного участка по старым дорогам.

"Достаем до любой части Крыма"

По словам крымского политолога Евгении Горюновой, в прошлом году взрывы имели место в Новофедоровке, на западе полуострова, затем последовали взрывы в Джанкое, на севере. В этом же году Силы обороны Украины уже достают до любой части Крыма — и взрывы раздаются на востоке, отметила Горюнова.

"Это создает постоянную угрозу для всех военных, которые там дислоцированы", — уточнила эксперт, добавив, что речь идет о взрывах на складе боекомплекта.

По ее словам, перекрытие стратегической для РФ трассы "Таврида" свидетельствует о серьезных проблемах.

Напомним, что, по данным волонтеров, российские пропагандисты сообщили об ударе ракетами SCALP в районе Старокрымского полигона. SCALP — французский аналог британских дальнобойных ракет Storm Shadow с радиусом действия до 300 км.

Также сообщалось, что после удара по Крымскому мосту в Украине появится больше операторов морских дронов.