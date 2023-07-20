Путин назвал свои "требования" для возобновления зерновой сделки (видео)

По словам российского президента, нужно отменить санкции, наложенные на зерно, удобрения, банки, судоходство, сельское хозяйство — все это перечислено в Меморандуме между РФ и ООН.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов восстановить зерновое соглашение, благодаря которому вывозилось зерно из украинских портов. При этом озвучил, что для восстановления нужно выполнить "единственное условие". Выступление политика опубликовало агентство "ТАСС".

Путин заверил, что РФ якобы не возражает против зерновой сделки и даже серьезно рассматривает возможность в нее вернуться. Однако возвращение возможно при одном условии: "Должны быть учтены, а главное — выполнены — все без исключения заранее определенные условия участия России в этом соглашении".

Среди условий, которые озвучил Путин, — отмена санкций, наложенных на российское зерно и удобрения, возвращение в банки РФ системы международных платежей SWIFT, восстановление разрешения торговать запчастями для сельхозтехники и разблокирование сельскохозяйственных активов, решение проблем со страхованием и фрахтованием судов, возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Вообще речь идет об отмене "всех ограничений" и выполнении всех требований, указанных, по его словам, в Меморандуме, заключенном с ООН.

Глава Кремля также объяснил, почему же соглашение не продлили. По его словам, причина заключается в том, что оно "потеряло всякий смысл". Кроме того, его выполнение якобы нанесло ущерб в размере 1,2 млрд руб. При этом России озвучивали все новые требования: "Никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке никто выполнять не собирался, только постоянно что-то требовали от РФ".

Путин также предложил заменить украинское зерно российским. Утверждает, что РФ "получила рекордный урожай" и теперь предлагает бедным странам: берите зерно на коммерческой и даже бесплатной основе.

Фрагмент выступления Владимира Путина на заседании правительства

Отметим, министр агрополитики Николай Сольский показал последствия удара крылатых ракет России по портам Украины, откуда вывозилось зерно в рамках соглашения о "Зерновом коридоре". Пожар, который вспыхнул в емкостях для хранения, уничтожил 60 тыс. тонн зерна. Кроме того, портовая инфраструктура получила настолько серьезные повреждения, что ее будут ремонтировать не менее года.

Министерство обороны РФ после нанесения ночной атаки заявило, что подобные удары будет наносить по любым судам, которые будут двигаться вблизи портов — все они будут считаться "законными военными целями".

Между тем накануне агроэксперт объяснил, что зерно можно экспортировать не только морем. В частности, назвал еще три направления транспортировки — через Дунай, через Молдову, через Польшу.

Напоминаем, в ночь на 19 июля россияне обстреляли Одесскую область ракетами "Оникс" и Х-22 — об этом заявили представители ВСУ. После этого Офиса Президента заявил, что Россия готовится заморить мир голодом.

Накануне — в ночь с 17 на 18 июля — Россия также нанесла удар по югу Украины: атаковала объекты инфраструктуры Николаевской и Одесской областей. По словам Андрея Ермака, эти действия страны-агрессора угрожают 400 миллионам людей, которые зависят от поставок украинских продуктов.