Польша не будет открывать границу для зерновых продуктов из Украины 15 сентября, — Моравецкий

Пять стран ЕС, в том числе Польша, согласно решению Еврокомиссии, должны вновь открыть границу с Украиной для импорта зерновых 15 сентября.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий 19 июля в ходе конференции после встречи министров сельского хозяйства Польши, Венгрии, Болгарии, Словакии и Румынии заявил, что Польша не будет открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября, когда истечет срок моратория Еврокомиссии на импорт украинского зерна, сообщает агентство РАР.

"Или после 15 сентября будут разработаны соответствующие механизмы и правила, которые будут предотвращать дестабилизацию рынков в Польше и импорта сельскохозяйственной продукции, которая сейчас запрещена, или правительство Республики Польша, будет реализовать это в одностороннем порядке или с нашими друзьями из других стран — это будет их решение", — заявил премьер-министр.

Премьер-министр отметил, что сейчас Польша осуществляет транзит зерна из Украины.

"Поляки зарабатывают на транзите, это не грозит дестабилизацией внутреннего рынка, поэтому мы облегчаем этот экспорт и разрешаем транзит", — заявил глава польского правительства.

Он отметил, что война в Украине вызывает все более серьезные последствия, особенно на польском аграрном рынке.

"Все, что плохо для польского аграрного хозяйства, должно быть либо заблокировано, либо изменено, либо компенсировано. Это позиция правительства Республики Польша", — заявил Моракецкий.

Он напомнил, что согласно решению Еврокомиссии, Польша должна вновь открыть границу с Украиной для импорта зерновых 15 сентября, то есть менее чем через два месяца.

Временные превентивные меры

Приостановление действия импортных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в Европейский Союз, известных как Автономные торговые меры (АТМ), действует еще год, сообщил 5 июня официальный сайт Европейского союза.

На такой шаг страны ЕС согласились, чтобы помочь облегчить сложную ситуацию, в которой оказались украинские производители и экспортеры из-за неоправданной военной агрессии России.

"ЕС постепенно отменяет до 15 сентября 2023 года исключительные и временные превентивные меры, принятые 2 мая 2023 года в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в соответствии с исключительными гарантиями Регламента об автономных торговых мерах", — говорится в сообщении ЕС.

Напомним, 19 июля Фокус писал, что транзит украинского зерна через страны Европы — один из вариантов ответа на выход РФ из "зерновой сделки". Учитывая, что вывоз через румынский порт Констанца обходился Украине гораздо дороже, чем по Черному морю, стоит ожидать увеличения стоимости зерна на конечных рынках до 100 долларов на тонне.

Отметим, что Турция может отказаться от идеи сопровождения украинских судов в рамках "зерновой инициативы". Анкара не захочет рисковать своими кораблями ради помощи Киеву.