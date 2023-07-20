"Без надежды": Гиркин рассказал, что ждет ВС РФ после удачного контрнаступления ВСУ

По словам экс-главаря пророссийских боевиков, захватчикам будет нечем бить по мирным украинским городам и позициям ВСУ, ведь они израсходуют запасы. А даже если ВС РФ найдут силы оккупировать какой-то город на Донбассе — это будет бессмысленно.

Контрнаступление ВСУ серьезно истощает Российскую Федерацию и вскоре принесет свои плоды. Об этом написал экс-главарь пророссийских боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин в своем Telegram-канале 19 июня.

По его словам, летняя кампания ВСУ значительно истощает Российскую Федерацию и вскоре это принесет свои плоды. Кремль может остаться без оружия и им "будет нечем" бороться с с Украиной.

При этом, даже если произойдет "чудо" и ВС РФ удастся отбить контрнаступление, они не смогут найти силы на то, чтобы продолжать бороться.

"Когда (надеюсь) наступление ВСУ будет окончательно отражено — нанести поражение выдохшимся войскам противника нам будет… нечем. Да, возможны продвижения на 10-20 километров. Может быть, даже удастся отбить Купянск, например. Наконец-то взять Авдеевку и Марьинку под Донецком. Но что это даст в стратегическом плане? НИ-ЧЕ-ГО! Война будет продолжаться, израсходованные в ходе оборонительного сражения силы восстановить не из кого и не из чего", — говорится в сообщении.

Кроме того, Игорь Стрелков-Гиркин вспомнил о том, что Киев имеет международную поддержку партнеров, в то время как в РФ не совсем следят за ситуацией на фронте. Там преждевременно оповестили всех о якобы успешном наступлении оккупантов возле Купянска, после чего все закончилось.

"Изнурение России об Украину" будет продолжаться и далее. Без надежды на победоносное завершение войны с нашей стороны", — продолжил он.

Именно поэтому Игорь Стрелков-Гиркин сильно сомневается, что захватчики покажут хороший результат в ближайшее время, ведь состояние фронтовых частей далеко от идеала.

Игорь Стрелков-Гиркин высказался о провале российских оккупантов в ходе контрнаступления ВСУ Фото: Скриншот Игорь Стрелков-Гиркин высказался о провале российских оккупантов в ходе контрнаступления ВСУ Фото: Скриншот

Напомним, 20 июля сообщалось, что командование разрешает солдатам ВСУ освобождать родные города от ВС РФ в ходе контрнаступления. Журналисты отмечают, что некоторые солдаты имеют собственную мотивацию на фронте, ведь от них может зависеть будущее их Родины.