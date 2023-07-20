Сложно обнаружить: Игнат рассказал, почему ВСУ не могут сбить ракеты "Оникс" и Х-22 (видео)

По словам представителя Воздушных сил, российские оккупанты используют ракеты наземного базирования, летящие над водой на минимальной высоте, что затрудняет их обнаружение и уничтожение.

Представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Игнат, рассказал в эфире национального телемарафона 20 июля о сложностях выявления и уничтожения сверхзвуковых ракет "Оникс"

Игнат подчеркнул, что ракеты наземного базирования "Оникс", применяемые российскими оккупантами, обладают особенностью – они могут лететь над водой на высоте всего 10-15 метров, что делает их обнаружение сложным заданием.

Он отметил, что в настоящее время у ВСУ нет возможности эффективно сбивать ракеты "Оникс". Эти ракеты, предназначенные для уничтожения морских судов, летят со скоростью более 3000 км/ч и при приближении к цели могут планировать на низкой высоте над водой, что затрудняет их обнаружение и перехват. Осложняется работа систем противовоздушной обороны, и борьба с такими ракетами требует применения средств радиоэлектронной борьбы.

"С такими ракетами трудно бороться, именно поэтому это усложняет работу ПВО. Но влиять на их работу можно, в конце концов теми же средствами радиоэлектронной борьбы. Не все эти ракеты долетают до цели, но часть долетает", — отметил Игнат.

Кроме того, Игнат сообщил, что во время массированной атаки на Украину 20 июля российские войска использовали также ракеты "Искандер-К", которые не применялись во время обстрела 19 июля. Это подтверждает тот факт, что противник использует разнообразные типы боеприпасов в своих комбинированных атаках.

Юрий Игнат выразил надежду на усиление и обеспечение южных регионов Украины средствами против баллистики, особенно наших портовых городов, чтобы защитить их от ракет "Оникс" и Х-22.

"Поскольку Х-22 летит именно по баллистической траектории когда заходит на цель. Поэтому такие системы Patriot или SAMP-T могли бы обеспечить защиту этого региона", — подчеркнул Игнат.

Как уже сообщалось, в ночь на 20 июля российская армия выпустила по городам Украины 19 крылатых ракет и 19 ударных дронов. Силы противовоздушной обороны сумели сбить 18 вражеских целей, включая два "Калибра", три ракеты "Искандер-К" и 13 БПЛА Shahed.

В результате вражеского обстрела, в Одессе ранения получили четыре человека, а в Николаеве 18 человек пострадали, среди них есть дети.