Искала "работу" на РФ в соцсетях: сотрудники СБУ задержали чиновницу "Укрзализныци" (фото)

По данным следствия, женщина вела скрытую съемку мест базирования украинских военных в Днепропетровской области. Теперь ей грозит до 8 лет тюрьмы.

В Днепре задержали чиновницу АО "Укрзализныця", которая выступала информатором для российских оккупантов, собирая данные о логистических маршрутах Сил обороны и безопасности в Днепропетровской области. Об этом 20 июля сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ).

По версии следствия, чиновница сотрудничала с ВС РФ с начала 2023 года. По указанию российского куратора, она собирала разведданные о местах базирования Сил безопасности на территории региона. Предполагается, что российская сторона планировала проводить точные воздушные атаки по стратегически важным объектам транспортной инфраструктуры Украины.

Она поддерживала "прямую" связь с кадровым российским военным, находящимся на территории временно оккупированной части Донецкой области.

Примечательно, что чиновница привлекла внимание российских спецслужб своей деструктивной активностью в российских социальных сетях, где публиковала предложения о помощи оккупационным войскам. Для сбора разведывательных данных она использовала общественный транспорт и скрыто фотографировала украинские объекты.

Фото: прес-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ

В ходе обысков по месту жительства у нее изъяли мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российским "куратором". Теперь женщине предъявлено обвинение в несанкционированном распространении информации о местонахождении ВСУ в условиях военного положения. В настоящее время она находится под стражей и может быть приговорена к сроку до 8 лет тюремного заключения.

Напомним, 18 июля сообщалось, что сотрудники СБУ задержали в Херсонской области военную, которая "сливала" данные о местах дислокации подразделений ПВО и расположении украинских беспилотников.

Ранее, 12 июля, стало известно, что силовики задержали агента ФСБ, который информировал россиян о локациях ВСУ во время боев за Северодонецк в 2022 году.