На войне погиб телеоператор и фотограф Константин Гнитецкий (фото)

Константин Гнитецкий, который ранее работал видеографом на "Суспільному", погиб на Луганщине в результате минометного обстрела позиций российскими захватчиками.

Ривненчанин Константин Гнитецкий, который был фотографом и телеоператором, получил смертельные ранения на фронте. Об этом 20 июля сообщила в Facebook его жена Оксана Фусик.

Согласно данным в извещении для семьи, погиб боец 16 июля в результате минометного обстрела позиций российскими захватчиками. Это произошло вблизи населенного пункта Диброва на Луганщине.

Гнитецкий работал в областном управлении культуры и занимался диджитализацией. Также у него был опыт работы видеографом на "Суспільному".

"Ты погиб Героем. Я не знаю, как жить дальше, я просто не умею жить без Тебя! Вдова.... Будьте прокляты, убийцы! Нет вам прощения и не будет никогда", — отметила женщина в соцсети.

Фото: Facebook Оксаны Фусик

Война в Украине: гибель журналистов на фронте

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